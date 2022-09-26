В Минобороны РФ заявили, что мобилизация не предполагает ограничения россиян в передвижениях

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что планов вводить ограничения на передвижение россиян при частичной мобилизации нет.

"В условиях проведения в Российской Федерации частичной мобилизации ограничений на передвижение граждан не предусматривается", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Президент Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. Мобилизационные мероприятия начались 21 сентября. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации призовут 300 тысяч резервистов.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений насчет закрытия границ РФ не принималось.