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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Володин напомнил о запрете состоящим на учете уезжать без разрешения военкоматов в ходе мобилизации

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В отношении состоящих на воинском учёте граждан действует норма, запрещающая им в ходе мобилизации покидать место жительства без разрешения военкоматов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Обращаю ваше внимание, согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)", - написал Володин в четверг в своем телеграм-канале.

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Он отметил, что "такая норма закона есть, и ей должны руководствоваться все военнообязанные".

По словам Володина, в ходе выстроенной обратной связи с гражданами один из частых вопросов - о выезде граждан, состоящих на воинском учёте, за пределы страны.

"Проблемы, с которыми сталкиваетесь, стараемся решать", - написал Володин.

Вячеслав Володин
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