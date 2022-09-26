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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:44

При стрельбе в школе Ижевска погибли три учительницы

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Трое учителей погибли при стрельбе в школе №88 в Ижевске, сообщил журналистам в понедельник министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Произошла трагедия. Погибли дети. Погибли три учителя - учительница изобразительного искусства, ИЗО, учительница математики и учительница английского языка", - сказал Кравцов.

Он отметил, что учителя проявили мужество и делали все, чтобы спасти жизни школьников, первым делом выводили их, закрывали кабинеты, чтобы не пустить стрелявшего. "Фактически собой рискуя, жизнью, спасали детей", - подчеркнул министр.

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Утром в понедельник 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске на Пушкинской улице, недалеко от мэрии. Он проник в учебное заведение, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство.

По последним данным, погибли 15 человек, в том числе 11 детей. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы.

Стрельба в ижевской школе

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Хроника 03 февраля 2014 года – 26 сентября 2022 годаНападения в школах и вузах
Ижевск
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