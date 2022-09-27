Минтруда предложило заменять мобилизованных работников временными

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Работодатель может взять на место мобилизованного сотрудника временного работника по срочному трудовому договору, заявил на пленарной сессии Всероссийской недели охраны труда глава Минтруда Антон Котяков.

Он напомнил, что такой порядок предусмотрен действующим законодательством и уже используется работодателями "в ходе других режимов".

26 сентября Минтруда разъяснило, что срочный трудовой договор с сотрудником в случае его мобилизации должен быть приостановлен, и что это касается и тех, кто находится на испытательном сроке. Если мобилизованный сотрудник уже получил уведомление о сокращении, договор с ним также должен быть приостановлен, уточнили в министерстве.

Подписано постановление правительства, которое устанавливает, что трудовые договоры работников, которых призовут по мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты.