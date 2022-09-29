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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Число случаев COVID-19 в мире превысило 616,6 млн

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 616 626 154, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 541 982 человека.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

В РоссииВ России за сутки COVID-19 заболели 40 тыс. человекЧитать подробнее

США - 96 249 166 и 1 058 506.

Индия - 44 583 360 и 528 611.

Франция - 35 508 658 и 156 085.

Бразилия - 34 654 190 и 685 927.

Германия - 33 216 006 и 149 808.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составил 839,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 237 человек, в Индии - 376, в Бразилии - 3 185, во Франции - 2 364, в Германии - 1 786.

Хроника 09 января 2020 года – 29 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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