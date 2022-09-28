Суд решит вопрос об аресте директора ЧОП по делу о стрельбе в школе Ижевска

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Индустриальный районный суд Ижевска (Удмуртия) в среду рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения директору частной охранной организации по делу о стрельбе в школе.

"Суд рассмотрит ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения обвиняемому по делу о вооруженном нападении на школу №88 города Ижевска", - сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

В пресс-релизе говорится, что в суд "поступили материалы дела и ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора ООО Частная охранная организация "Щит" Злобина А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)".

Утром 26 сентября 34-летний Артем Казанцев открыл стрельбу в школе №88 в Ижевске. Он проник в учебное заведение, убив охранника. Позднее Казанцев совершил самоубийство.

По последним данным, погибли 17 человек, в том числе 11 детей и шестеро взрослых. Ранения получили 24 человека, среди них 22 ребенка.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом), ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия), а также по ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Власти Удмуртии объявили траур.