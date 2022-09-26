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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Москалькова после ЧП в Ижевске заявила о необходимости охраны школ росгвардейцами

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о необходимости охраны школы в России сотрудниками Росгвардии, а также ужесточения и расширения критериев для продажи гражданского оружия, включая набор медицинских экспертиз.

"Убеждена и в том, что школы должна охранять исключительно вневедомственная охрана Росгвардии, в каждом учебном заведении обязаны быть тревожные кнопки и стоять рамки металлоискателей", - заявила Москалькова, комментируя нападение на школу в Ижевске и военкомат в Усть-Илимске.

"К несчастью, это уже не первые подобные трагедии, и я неоднократно выступала с предложением об ужесточении правил оборота в стране гражданского оружия. Да, были приняты очень своевременные законы, максимально усложняющие его приобретение. Однако необходимо расширить и набор критериев, по которым лицо может купить оружие, включая и характеристику, и более широкий спектр врачебных заключений", - приводятся слова Москальковой в ее телеграм-канале.

Также, по мнению омбудсмена, необходимо усилить контроль над работой лицензионно-разрешительной службы Росгвардии, контролирующей оборот гражданского оружия.

Омбудсмен выразила соболезнования всем пострадавшим в результате нападения на школу в Ижевске.

"Вместе со всеми неравнодушными людьми, еще раз выражаю свои самые искренние соболезнования и скорблю с теми, кого эта беда коснулась своим черным крылом", - говорится в сообщении.

Стрельба в ижевской школе

Утром в понедельник стрельбу в школе №88 в Ижевске устроил ее выпускник Артем Казанцев, 1988 года рождения. Жертвами трагедии стали 13 человек, в том числе, семеро детей. Более 20 человек ранены.

Напавший был в балаклаве и черной майке с нацистской символикой, был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Он покончил с собой.

Возбуждено уголовное дело. Проводится обыск по месту жительства, изучается личность нападавшего, его взгляды и окружение.

Власти Удмуртии объявили трехдневный траур по жертвам стрельбы.

Инцидент в военкомате в Иркутской области

Ранее в понедельник губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что молодой человек открыл стрельбу в военкомате по военному комиссару, тот находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Стрельба в ижевской школе

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Хроника 03 февраля 2014 года – 26 сентября 2022 годаНападения в школах и вузах
Татьяна Москалькова Ижевск Удмуртия Росгвардия
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