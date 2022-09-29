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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:29

Токаев поручил усилить миграционный контроль в связи с притоком россиян в Казахстан

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о ситуации в связи с прибытием в страну граждан России, сообщила пресс-служба главы государства.

"Марат Ахметжанов рассказал о принимаемых органами внутренних дел мерах в связи с прибытием в страну граждан Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка и общественной безопасности в стране, а также осуществление эффективного миграционного контроля", - отмечается в сообщении.

Казахстан
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