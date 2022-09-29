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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:13

Клишас отметил расхождения в законах насчет права состоящих на воинском учете покидать РФ

Клишас отметил расхождения в законах насчет права состоящих на воинском учете покидать РФ
Фото: Davit Kachkachishvili/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас указал на расхождения в российских законах относительно возможности выезжать за пределы страны для граждан, состоящих на воинском учете.

"Да, действительно, в соответствии с ФЗ "О порядке выезда из РФ и порядке въезда в РФ" запрет на выезд распространяется только на лиц, призванных на военную службу, то есть на лиц, получивших повестку", - написал он в своем телеграм-канале.

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По словам сенатора, данный закон "не предусматривает ограничений в период мобилизации по выезду за пределы РФ для лиц, состоящих на воинском учёте, но ещё не получивших повестку".

Однако такие ограничения предусмотрены федеральным законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ".

"Если такое лицо выехало за пределы РФ в период мобилизации, оно нарушило ФЗ "О мобилизации...", но не нарушило ФЗ "О порядке выезда из РФ", - написал Клишас.

Андрей Клишас
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