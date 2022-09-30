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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:16

Россия продолжит продвигать идею законности референдумов на подконтрольных ей территориях

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что будут продвигать идею законности и правомерности итогов проведенных на подконтрольных РФ территориях референдумов, несмотря на заявление генсека ООН о непризнании их результатов.

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"Российская сторона продолжит отстаивать свою позицию и продвигать всю аргументацию, которая абсолютно однозначно показывает, что весь процесс происходит в рамках международного права", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил при этом: "Более того, это процесс, который имеет прецеденты в совсем недавней истории".

На уточняющий вопрос, не планируется ли какой-то новый контакт российского президента с генсеком ООН Антониу Гуттеришом в связи с ситуацией вокруг референдумов, представитель Кремля ответил: "Пока в планах каких-то разговоров нет".

Ранее генсек ООН заявил, что не считает возможным признать итоги референдумов в Донбассе, а также Херсонской и Запорожской областях о присоединении к РФ.

Дмитрий Песков ООН
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