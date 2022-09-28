МИД России назвал прошедшие референдумы соответствующими международному праву

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российский МИД заявил, что референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли в полном соответствии с нормами и принципами международного права.

По оценке МИД, "народ Донбасса и юга Украины реализовал свое законное право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, Международными пактами о правах человека 1966 г., Хельсинским Заключительным актом СБСЕ 1975 г., а также заключением Международного суда ООН по Косово от 22 июля 2010 г., подтвердившим тот факт, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какую-либо норму международного права".

За ходом референдумов наблюдали 133 международных наблюдателя из Италии, ФРГ, Венесуэлы, Латвии и других стран, которые признали итоги голосования легитимными, говорится в комментарии.

Ведомство привело результаты голосования и отметило, что они "говорят сами за себя: жители Донбасса, Херсонщины и Запорожья не хотят возвращаться к прежней жизни и сделали осознанный и свободный выбор в пользу России".

На Смоленской площади добавили, что "в ближайшее время предстоит ответственный этап наших совместных действий по воплощению в жизнь чаяний жителей ДНР, ЛHP, Запорожской и Херсонской областей быть вместе с Россией".