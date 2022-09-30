Red Wings столкнулась с недопуском летчиков младше 35 лет на международный рейс

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Погранслужба не допустила к международному рейсу летчиков авиакомпании Red Wings в возрасте младше 35 лет, сообщила в пятницу директор филиала Red Wings в Екатеринбурге Кристина Аксенова, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"На текущий момент пограничные службы отказывают как летным, так и кабинным экипажам в пересечении границы даже при наличии полетного задания. В минувшие выходные у нас был зафиксирован случай с недопуском летного экипажа до выполнения международного рейса", - сказала она.

Аксенова отметила, что этот инцидент не привел к глобальной задержке рейса благодаря оперативной замене пилотов на резервный экипаж.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Red Wings, на данный момент авиакомпания не планирует ставить на международные рейсы экипажи с сотрудниками младше 35 лет.

Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний. Контролируется госкорпорацией "Ростех".