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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:43

Путин пока не планирует посещать территории, подписавшие договоры о вступлении в РФ

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пока не планирует посещать территории, с которыми в пятницу были подписаны договоры об их вхождении в состав Российской Федерации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока нет, пока много работы предстоит. Но со временем наверняка это произойдет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планирует ли президент посетить эти территории.

Ранее в пятницу Путин подписал договоры о принятии в состав РФ четырех новых субъектов - Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Владимир Путин ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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