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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Дума приняла законы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Госдума в понедельник приняла законы о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

В соответствии с положениями законов, внесенных президентом РФ, со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.

Законы в полной мере закрепляют важнейшие социальные и экономические гарантии в отношении лиц, проживающих на территориях образуемых субъектов, и формируют систему защиты прав и свобод граждан, заявил, комментируя инициативы, председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине, отметил Крашенинников. Предусматриваются также гарантии в сфере имущественных отношений.

Военные

Согласно законам, в новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои вооруженные силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов.

Гражданство

Законы предусматривают, что лица, проживающие на новых российских территориях, а также те, кто ранее проживал на этих территориях, но выехал в Россию, приобретают гражданство Российской Федерации в результате признания при условии подачи заявления и принесения присяги гражданина Российской Федерации.

Гражданам РФ, проживающим на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской или Херсонской областей, будут обеспечены гарантии в осуществлении трудовой деятельности, будут признаны документы об образовании, подтверждающие гражданское состояние, стаж трудовой деятельности, право на получение пенсий, социальной и медицинской помощи и прочее, выданные в ДНР, ЛНР, а также Украине.

Законами также предусматриваются гарантии в сфере имущественных отношений. Устанавливаются особенности в сфере регулирования оборота недвижимости, земельных отношений, отношений в сфере кадастровой деятельности и землеустройства.

До 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины, предусматривают законы.

Денежной единицей на территориях новых субъектов будет являться рубль. До 31 декабря 2022 года при расчётах в наличной и безналичной формах будет допускаться обращение украинской гривны. Банку России будут предоставлены полномочия по установлению особенностей деятельности кредитных и некредитных финансовых учреждений, говорится в законах.

Бюджетное законодательство будет применяться в образуемых субъектах с 1 января 2023 года. Правительство России установит особенности составления проекта бюджета новых субъектов на 2023 год (для республик - и на плановый период 2024 и 2025 годов), а также особенности исполнения бюджетов и формирования бюджетной отчетности. Бюджеты будут утверждены до 15 декабря 2022 года.

Органы власти

До 1 июня 2023 года в новых республиках и областях будут созданы территориальные органы федеральных органов исполнительной власти.

В течение переходного периода также будут созданы органы прокуратуры и обеспечено функционирование судебной системы РФ. В течение шести месяцев предстоит образовать городские и муниципальные округа в регионах, определить границы муниципальных образований.

Атом

В отношении Запорожской области в соответствующем законе включены положения, направленные на обеспечение безопасного использования атомной энергии. Наряду с действующим законодательством президентом и правительством Российской Федерации могут устанавливаться особенности в отдельных областях использования атомной энергии.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в целом для того, чтобы каждый гражданин, проживающий на территории четырёх новых субъектов, чувствовал себя защищенным, находился в едином правовом поле и с позиции социальной защиты, и финансовой системы, и в экономическом пространстве предстоит "серьезная большая работа".

Например, в ситуации с Крымом и Севастополем потребовалось принятие порядка 70 законов.

Крашенинников сообщил, что после подписания президентом будут вноситься изменения в Конституцию РФ, где соответствующие наименования регионов будут указаны.

Главы республик, Запорожской и Херсонской областей обратились к президенту РФ с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении территорий в состав Российской Федерации на правах субъектов после проведения референдумов, 27 сентября. За их вхождение в РФ проголосовало абсолютное большинство жителей этих регионов. 30 сентября были подписаны договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областями о принятии их в Российскую Федерацию и образовании новых субъектов в составе страны. Названия новых субъектов сохраняются.

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