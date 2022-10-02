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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

В России за сутки коронавирусом заболели 30 тысяч человек

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 30 085 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что в России количество госпитализаций за сутки составило 1 383 человек и снизилось в сравнении с предшествующими на 47,7%.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в восьми субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 75 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 33 186 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 3 101. Показатель заболеваемости за сутки соотносится с уровнем значений 19-21 марта, когда выявлялось около 30 тыс. заболевших.

Смертность от COVID-19 в сентябре значительно ниже, чем в марте; в тот период фиксировалось более 400-600 скончавшихся за сутки, за минувшие сутки умерли 96 человек, накануне сообщалось о 103 умерших.

Выздоровели за сутки 46 992 человека, или на 10,7% меньше в сравнении с 1 октября, заявили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 049 027 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 387 468 умерших и 20 140 608 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 02 октября 2022 годаПандемия коронавируса
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