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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Прекращено производство по иску о взыскании с Zara более 1 млрд рублей

С сетью судился арендодатель

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 3 октября прекратил производство по иску компании "МБН Агро" - структуры, связанной с бывшим председателем совета директоров обанкротившегося агрохолдинга "Разгуляй" Рустемом Миргалимовым, - о взыскании 1,14 млрд рублей с АО "Зара СНГ".

"Прекратить производство", - говорится в информации на сайте суда. Мотивация этого решения пока не опубликована.

Ранее сообщалось, что требуемая сумма включает 32,46 млн рублей основного долга, 1,27 млн рублей неустойки за период со 2 апреля по 22 июня и 1,1 млрд рублей упущенной выгоды.

ООО "МБН Агро" также требовало расторгнуть договоры аренды и обязать АО "Зара СНГ" возвратить нежилые помещения. Речь идет о помещениях, расположенных в Москве по адресу: ул. Неглинная, д. 10, где находится магазин Zara.

Кроме того, истец подал заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства, находящиеся на банковских счетах АО "Зара СНГ". Арбитражный суд Москвы 12 июля отказал истцу в принятии обеспечительных мер.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "МБН Агро", зарегистрированное в Москве, занимается арендой и управлением недвижимостью. 29,2% долей в ООО принадлежат Миргалимову (остальное - на балансе самой компании), который ранее был совладельцем и председателем совета директоров "Разгуляя" (после банкротства основные активы компании перешли к группе "Русагро").

АО "Зара СНГ" (принадлежит испанской группе Inditex) управляет магазинами одежды Zara в России. Inditex в начале марта приостановила работу всех магазинов в России - их у компании более 500, в том числе 86 под брендом Zara. По данным аналитической системы "СПАРК", выручка АО "Зара СНГ" в 2021 году составила 57,24 млрд рублей, чистая прибыль - 6,44 млрд рублей.

Zara Зара СНГ МБН Агро Рустем Миргалимов Арбитражный суд Москвы Москва Неглинка
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