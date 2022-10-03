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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Что произошло за день: понедельник, 3 октября

Договоры о присоединении новых регионов к РФ, доппроцедуры установки курсов валют и лауреат Нобелевки по медицине

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Дума ратифицировала договоры о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Нижняя палата парламента в понедельник также приняла законы о вхождении этих регионов в состав России. Дмитрий Песков заявил, что ДНР и ЛНР войдут в состав России в границах 2014 года. В ГД подчеркнули, что Херсонская область войдет в состав РФ с двумя округами Николаевской области.

- ЦБ РФ разработал доппроцедуры установки курсов валют. Будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных - банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.

- Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование эволюции человека. Ее лауреатом стал шведский биолог Сванте Паабо за изучение древних людей.

- Банк России оставил без изменений список системно значимых банков. Туда по-прежнему входят 13 кредитных организаций, включая ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк и другие.

- Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия. Портал Объясняем.рф также уточняет, что персональная отсрочка от мобилизации может быть предоставлена на год, а подготовка мобилизованных может продолжаться до одного месяца.

- "Газпром" сообщил о стабилизации давления в поврежденных нитках "Северных потоков". Между тем в Швеции обнаружили, что утечка газа с "Северного потока 2" продолжается.

- Венгрия договорилась с "Газпромом" об отсрочке платежей на предстоящую зиму.

- Польша потребовала у ФРГ $1,3 трлн за ущерб от Второй мировой войны. Глава польского МИД Збигнев Рау подчеркнул, что устранение последствий оккупации включает не только возмещение ущерба, но и решение вопроса о похищенных произведениях искусства и архивах.

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