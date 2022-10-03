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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия

Бронь от мобилизации дадут только обеспечивающим бесперебойную работу предприятия
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Бронь от призыва в рамках частичной мобилизации предоставляется только на те должности, которые необходимы для бесперебойной работы предприятия, сообщил портал "Объясняем.рф".

"Бронирование граждан, пребывающих в запасе, проводится для обеспечения бесперебойной работы предприятия. Бронь предоставляется не на все должности, а только на те, которые необходимы для бесперебойной работы", - говорится в сообщении.

Ранее там сообщили, что те, кому положена бронь от мобилизации, получат соответствующее удостоверение. Внештатным сотрудникам бронь не положена.

Хроника 24 февраля – 03 октября 2022 годаВоенная операция на Украине
Объясняем.рф
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