Путин призвал учителей передавать детям культурный код российского народа

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил о необходимости укрепления суверенной национальной системы образования и воспитания детей и призвал учителей передавать школьникам культурный код российского народа. Он сказал об этом на встрече с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года".

"Подчеркну, Россия была и будет суверенной. Для этого сейчас, на поворотном этапе развития и нашей страны, да и всего мира, нужно укреплять, выстраивать суверенную национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения. Обеспечить связанность, единство образовательного пространства страны. И прежде всего, нужно передать ребятам нравственный, культурный код нашего народа, исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращённое толкование истории", - сказал президент.

Он напомнил, что для этого уже со следующего учебного года в школах на всей территории России, "включая новые регионы", будут введены единые обязательные подходы к организации воспитательной работы с подрастающим поколением.

В середине сентября Госдума приняла закон о введении единых общеобразовательных программ для российских школ, которые должно будет разработать Минпросвещения. Будет также разработана федеральная рабочая программа воспитания и федеральный календарный план воспитательной работы.

Чтобы обеспечить введение единых образовательных программ будет подготовлен новый порядок разработки учебников - государственный заказ на разработку учебников (в комплекте с учебными пособиями) будет осуществлять Минпросвещения. Министерство также будет утверждать авторов учебников.

"В этом отношении мы, контролируя этот процесс, будем уверены в содержании учебников, как это и было в Советском Союзе, когда учебники разрабатывали специальные научные коллективы, академики педагогических наук", - заявил 16 сентября глава Минпросвещения Сергей Кравцов.