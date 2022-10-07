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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:31

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 620,4 млн

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро пятницы достигло 620 486 154, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 554 558 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Бразилия и Германия.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

В РоссииВ РФ за сутки COVID-19 заболели 23 тыс. человекЧитать подробнее

США - 96 612 478 и 1 062 130.

Индия - 44 606 460 и 528 754.

Франция - 35 922 441 и 156 409.

Бразилия - 34 707 233 и 686 706.

Германия - 33 826 367 и 150 406.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро пятницы составил 841,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 248 человек, в Индии - 376, во Франции - 2 369, в Бразилии - 3 189, в Германии - 1 793.

Хроника 09 января 2020 года – 07 октября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус университет Джонса Хопкинса
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