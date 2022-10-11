Вопросы о вхождении в РФ новых территорий не включат в ЕГЭ 2023 года

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Вопросы, связанные с вхождением в состав РФ Донецкой, Луганской народных республик, а также территорий Запорожской и Херсонской областей не планируется включать в ЕГЭ по истории в следующем году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Рособрнадзора.

"Указанные вопросы не планируются к включению в контрольно-измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ 2023 года", - сказали в пресс-службе во вторник.

Разрабатывающее задания к ЕГЭ Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Федеральный институт педагогических измерений" и Рособрнадзор "не несут ответственности за различные негосударственные ресурсы подготовки к ЕГЭ, в том числе за материалы сайта "Решу ЕГЭ", где, как сообщили ряд телеграм-каналов, якобы появились задания по истории с вопросами о вхождении в состав РФ новых территорий, говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Рособрнадзоре готовы рассмотреть вопрос об открытии пунктов проведения ЕГЭ на территориях Херсонской и Запорожской областей, как это было сделано в ДНР и ЛНР, "при выполнении определенных требований, установленных действующими порядками государственной итоговой аттестации, а также требований к обеспечению безопасности".

"Организация и проведение Основного госэкзамена (для выпускников 9-х классов - ИФ) и ЕГЭ как основных форм государственной итоговой аттестации (ГИА) возможны после перехода школьников указанных территорий на обучение по российским образовательным программам, имеющим государственную аккредитацию"- уточнили в Рособрнадзоре.

При этом могут быть рассмотрены различные варианты организации и проведения ГИА, в том числе переходный период, предполагающий сдачу ЕГЭ и ОГЭ по желанию.

ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля, досрочный период планируется провести с 20 марта по 19 апреля.