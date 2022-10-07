Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:37

Естественная убыль населения России в январе-августе снизилась на 28,6%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В январе-августе 2022 года естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России снизилась на 28,6% по сравнению с январем-августом 2021 года и составила 424,9 тысячи человек (против 595,3 тысячи годом ранее), сообщил Росстат.

Число родившихся за эти восемь месяцев 2022 года уменьшилось на 6% - до 872 353 детей против 928 184 в январе-августе 2021 года.

Число умерших за этот период 2022 года снизилось на 14,8% - до 1 297 327 человек против 1 523 546 годом ранее.

Естественная убыль населения в России в целом за 2021 год составила 1,043 млн человек против 688,7 тысячи человек в 2020 году и 317,2 тысячи человек в 2019 году.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Softline разделит бизнес на российский и международный

Softline разделит бизнес на российский и международный

Индекс РТС упал ниже 1000 пунктов впервые с конца апреля

Петербург отменил новогодние общегородские мероприятия

Петербург отменил новогодние общегородские мероприятия

Сбербанк предупредил о сложностях в использовании онлайн-банка за рубежом

ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля

ЕГЭ в 2023 году пройдет с 26 мая по 1 июля

Беспилотник взорвался на военном аэродроме в Калужской области

Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Более 8 млрд руб. выделят в 2023 г. на переобучение россиян востребованным профессиям

Более 8 млрд руб. выделят в 2023 г. на переобучение россиян востребованным профессиям

Завод Vestas в Ульяновске решили законсервировать

Арест братьев Магомедовых

Мосгорсуд признал законным взыскание с братьев Магомедовых $750 млн

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });