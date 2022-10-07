Естественная убыль населения России в январе-августе снизилась на 28,6%

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - В январе-августе 2022 года естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России снизилась на 28,6% по сравнению с январем-августом 2021 года и составила 424,9 тысячи человек (против 595,3 тысячи годом ранее), сообщил Росстат.

Число родившихся за эти восемь месяцев 2022 года уменьшилось на 6% - до 872 353 детей против 928 184 в январе-августе 2021 года.

Число умерших за этот период 2022 года снизилось на 14,8% - до 1 297 327 человек против 1 523 546 годом ранее.

Естественная убыль населения в России в целом за 2021 год составила 1,043 млн человек против 688,7 тысячи человек в 2020 году и 317,2 тысячи человек в 2019 году.