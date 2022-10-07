Водитель автомобиля с Собчак получил 2 года колонии-поселения за смертельное ДТП в Сочи

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Суд Адлерского района Сочи вынес приговор водителю, в октябре прошлого года совершившему ДТП, в результате которого погиб один человек и еще двое пострадали.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Краснодарского края, Олег Цой признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) в отношении Олега Цоя - водителя Ксении Собчак, которая в момент аварии находилась в машине.

9 октября 2021 года он управлял автомобилем Mersedes, превысил скорость и, проигнорировав дорожную разметку, для обгона выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen. Один пассажир Volkswagen скончался на месте, другой пассажир и водитель получили травмы различной степени тяжести.

В суде Цой полностью признал вину и раскаялся, попросив прощения у потерпевших.