Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Выход третьего парома для работы на Керченской переправе запланировали на понедельник

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Выход третьего парома на переправе между Крымом и Краснодарским краем планируется в понедельник, сообщается в официальном Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"Минтрансом РФ, Росморречфлотом совместно с правительством Крыма ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив. В понедельник, 10 октября, планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, а в конце недели еще одного", - говорится в сообщении.

К вечеру воскресенья судами на Керченской переправе в обе стороны перевезено почти 1500 человек и 162 грузовика, отмечает агентство.

По данным Росморречфлота, за неполные первые сутки работы переправы двумя автомобильно-пассажирскими паромами к 18:00 9 октября через Керченский пролив перевезено 1490 человек, в том числе, из Крыма - 712, в Крым - 778 человек.

"Чуть более половины от общего числа перевезенных пассажиров, 757 человек, доставлено привлеченными для работы на переправе пассажирскими судами. Оставшиеся 737 человек - автомобильно-пассажирскими паромами "Керченский-2" и "Лаврентий", - сообщает Росморречфлот.

"За это время паромы также перевезли в морской порт Кавказ (Краснодарский край) - 85 большегрузных автомобилей, в крымский морской порт Керчь - 77 тяжелых грузовиков", - отмечается в сообщении.

"Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно. Установившийся в устьевом районе Керченского пролива в выходные дни штиль этому пока благоприятствует, хотя в начале рабочей недели метеорологи дают усиление северо-западного ветра до 13-16 м\сек", - говорится в сообщении Росморречфлота.

Керченская паромная переправа работает стабильно, сообщал ранее в воскресенье Минтранс РФ. Первые рейсы на переправе совершил паром "Керченский 2".

Позже на переправе между Крымом и Краснодарским краем приступил к работе паром "Лаврентий", предназначенный для перевозки большегрузного транспорта. Готовятся к запуску большой паром "Мрия" и малый "Ейск".

Взрыв на Крымском мосту

6
Хроника 08 – 09 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Росморречфлот Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Взрыв на Крымском мосту

Минтранс сообщил о возобновлении движения пригородных поездов по Крымскому мосту

Взрыв на Крымском мосту

Путин заявил, что авторами и исполнителями теракта на Крымском мосту были спецслужбы Украины

Что произошло за день: воскресенье, 9 октября

ФСБ за неделю зафиксировала со стороны Украины более 100 обстрелов приграничных районов

Взрыв на Крымском мосту

Минтранс Крыма предложил водителям грузовиков путь через новые регионы России

Минтранс Крыма предложил водителям грузовиков путь через новые регионы России
Взрыв на Крымском мосту

Автомобильное движение запущено по двум полосам Крымского моста

Бомбардировщик Су-24 разбился в Ростовской области

Взрыв на Крымском мосту

Аксенов заявил, что автомобильная часть Крымского моста пока доступна только легковушкам

Аксенов заявил, что автомобильная часть Крымского моста пока доступна только легковушкам
Взрыв на Крымском мосту

Оператор отправил все задержанные из-за ЧП на Крымском мосту поезда

Генпрокуратура и Минфин Сахалина обратились в суд с иском к Exxon Neftegas Limited

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });