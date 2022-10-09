Выход третьего парома для работы на Керченской переправе запланировали на понедельник

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Выход третьего парома на переправе между Крымом и Краснодарским краем планируется в понедельник, сообщается в официальном Telegram-канале Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот).

"Минтрансом РФ, Росморречфлотом совместно с правительством Крыма ведется работа по привлечению дополнительного флота для обеспечения потребности в паромных перевозках через Керченский пролив. В понедельник, 10 октября, планируется выход на линию третьего автомобильно-пассажирского парома, а в конце недели еще одного", - говорится в сообщении.

К вечеру воскресенья судами на Керченской переправе в обе стороны перевезено почти 1500 человек и 162 грузовика, отмечает агентство.

По данным Росморречфлота, за неполные первые сутки работы переправы двумя автомобильно-пассажирскими паромами к 18:00 9 октября через Керченский пролив перевезено 1490 человек, в том числе, из Крыма - 712, в Крым - 778 человек.

"Чуть более половины от общего числа перевезенных пассажиров, 757 человек, доставлено привлеченными для работы на переправе пассажирскими судами. Оставшиеся 737 человек - автомобильно-пассажирскими паромами "Керченский-2" и "Лаврентий", - сообщает Росморречфлот.

"За это время паромы также перевезли в морской порт Кавказ (Краснодарский край) - 85 большегрузных автомобилей, в крымский морской порт Керчь - 77 тяжелых грузовиков", - отмечается в сообщении.

"Паромные перевозки через Керченский пролив продолжатся и ночью, морская переправа функционирует круглосуточно. Установившийся в устьевом районе Керченского пролива в выходные дни штиль этому пока благоприятствует, хотя в начале рабочей недели метеорологи дают усиление северо-западного ветра до 13-16 м\сек", - говорится в сообщении Росморречфлота.

Керченская паромная переправа работает стабильно, сообщал ранее в воскресенье Минтранс РФ. Первые рейсы на переправе совершил паром "Керченский 2".

Позже на переправе между Крымом и Краснодарским краем приступил к работе паром "Лаврентий", предназначенный для перевозки большегрузного транспорта. Готовятся к запуску большой паром "Мрия" и малый "Ейск".