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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Бизнесу пообещали компенсации за испорченные продукты из-за ЧП на Крымском мосту

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Предприниматели, потерявшие товары в ожидании переправы через Керченский пролив после повреждения Крымского моста, получат компенсации, пообещал в эфире "Соловьев Live" глава Крыма Сергей Аксенов.

"За скоропортящуюся продукцию, если она будет испорчена в результате ожидания, принято решение компенсировать. Комиссия будет работать, инспектировать и, соответственно, компенсировать собственникам продукции при потере ее стоимость", - сказал он.

При этом, по его словам, число работающих на переправе паромов увеличится до четырех к утру вторника. Сейчас со стороны Крыма переправки ожидают около 800 грузовиков. Ожидание на проезд по мосту для легковых автомобилей не превышает часа, добавил Аксенов.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, над ним на железнодорожной части моста загорелись цистерны с топливом. Погибли три человека. Обрушились два пролета автомобильного полотна моста на направлении из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября.

Хроника 08 – 10 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Сергей Аксенов Крымский мост Керчь Тамань
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