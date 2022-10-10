Аксенов ожидает завершения ремонта Крымского моста за 1-1,5 месяца

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Все работы по восстановлению Крымского моста после подрыва могут быть выполнены в течение месяца-полутора, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Думаю, что в течение месяца-полутора все работы по восстановлению должны быть закончены. По крайней мере, пока такие ожидания", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в понедельник.

Движение грузовых автомобилей, по его словам, может быть возобновлено к середине октября.

"Мы в принципе ожидаем, что к 16 числу возможно уже восстановить грузовое сообщение на Крымском мосту", - отметил Аксенов.

Сейчас со стороны Крыма скопилось около 800 грузовиков. По словам Аксенова, они могут быть переправлены за два-три дня.

Как сообщалось, рано утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Погибли три человека. СКР возбудил уголовное дело по статье "терроризм".

В результате взрыва обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела.

Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Водителей автобусов и грузовиков попросили пользоваться паромной переправой, запущенной вечером 8 октября.