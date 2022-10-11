ФСБ задержала еще двух членов банды Басаева по делу о нападении на военных РФ

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападениям в ходе второй Чеченской кампании на российских военнослужащих у станицы Червленной в 1999 году и нападению на псковских десантников в 2000 году.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно со Следственным комитетом России, руководствуясь принципом неотвратимости наказания, в г. Нефтекумске Ставропольского края и г. Томске задержаны граждане России: Бегельдиев Т.Х. и Елманбетов А.С., причастные к вооруженным нападениям в составе бандформирований Ш. Басаева и Э. Хаттаба в октябре 1999 г. на военнослужащих МО РФ у ст. Червленная ЧР и в феврале-марте 2000 г. псковских десантников в районе с. Улус-Керт ЧР, в ходе которых погибло 99 военнослужащих, в том числе 84 десантника", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) спецслужбы во вторник.

Задержанные доставлены в орган предварительного следствия.

"Мероприятия по розыску участников преступлений террористического характера прошлых лет, избежавших уголовной ответственности, продолжаются", - заявили в ФСБ.

В свою очередь, в телеграм-канале Следственного комитета сообщается, что Елманбетову и Бегельдиеву предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279, ч. 2 ст. 209, ст. 317 УК РФ (вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих).

"В связи с особой тяжестью совершенных преступлений, следствие ходатайствует перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

"Следствием закрепляются доказательства о роли и конкретных действиях, совершенных обвиняемыми в ходе произошедших нападений. Елманбетов также проверяется на причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом", - добавили в СК РФ.