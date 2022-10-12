Что произошло за день: среда, 12 октября

Ход расследования взрыва на Крымском мосту, замена для "Северных потоков" и нарушения МТС антимонопольного законодательства

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Кремле заявили, что новой волны мобилизации в РФ нет. В связи с заявлениями ряда губернаторов о том, что они получили новые мобилизационные задания, Дмитрий Песков призвал уточнять, у самих этих губернаторов, что они имеют в виду.

- СКР установил 12 лиц, имеющих отношение к теракту на Крымском мосту. В рамках расследования задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении. Сообщалось, что грузовик с взрывчаткой прошел через территорию Грузии. МВД этой страны подчеркнуло, что Тбилиси не причастен к теракту. В Армении заявили, что фура, которая взорвалась на Крымском мосту, прошла все необходимые досмотры.

- Путин назвал США, Польшу и Украину бенефициарами инцидентов на "Северных потоках". Президент отметил, что Россия готова поставлять газ в Европу по уцелевшей ветке СП2.

- РФ может увеличить поставки газа через Черное море и Турцию взамен "Северных потоков", сообщил Владимир Путин. В свою очередь Алексей Миллер отметил, что перенос мощностей на черноморское направление - актуальная идея, а хаб российского газа на границе Турции и ЕС может стать заменой "Северный потокам".

- ФСБ сообщила о предотвращении трех терактов, планировавшихся в разных регионах РФ. В московском регионе задержан украинец, доставивший из Киева два ПЗРК "Игла". В Брянске гражданин Украины собрал самодельное взрывное устройство по заданию СБУ. В Свердловской области гражданин РФ, приехавший с Украины в 2014 году, готовил теракт в отношении административного здания.

- Утечка произошла на польском участке трубопровода "Дружба", поставляющем нефть в Германию. Позднее Александр Новак отметил, что причиной утечки стала техническая неисправность, он допустил, что она уже устранена.

- Чехия с 25 октября запретит россиянам с шенгенскими визами въезд в страну. Запрет коснется россиян, прибывающих из любой другой страны ЕС с туристическими целями, на спортивные или культурные мероприятия.

- ФАС признала МТС виновной в установлении монопольно высокой цены на услуги связи. Повышение тарифов для 28 млн абонентов в 2022 году составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%.