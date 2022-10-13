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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:31

Глава СПЧ призвал наладить проверку мобилизуемых медкомиссиями

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - В России необходимо наладить медицинский осмотр мобилизуемых граждан медицинскими комиссиями хотя бы в усеченном виде, заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"На наш взгляд, и мы консультировались с врачебным сообществом, было бы правильно все-таки вернуть медицинские комиссии. Может быть, не так тщательно, как это делается с призывниками (...) здесь может быть не в такой тщательной форме, в усеченной, но надо каждого мобилизованного все-таки опрашивать, по крайней мере, давление ему измерять, смотреть его медицинскую карту", - сказал Фадеев в четверг на "круглом столе", посвященном вопросам заработных плат российских медиков и их участия в мобилизации.

По словам Фадеева, в некоторых случаях мобилизуемые граждане в последний раз проходили медкомиссию "10-20 лет назад", а значит, могут иметь проблемы со здоровьем и состоять на учете в профильных медучреждениях.

"Я не думаю, что это какая-то феноменально сложная работа, но надо ее наладить. Совет по правам человека не может взять на себя налаживание этой работы. Мы призываем соответствующие органы власти и институты здравоохранения, в том числе, предложить свою схему", - добавил Фадеев.

СПЧ Валерий Фадеев
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