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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Что произошло за день: понедельник, 17 октября

Крушение самолета в Ейске, завершение мобилизации в Москве и области

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Военный самолет упал на жилой дом в Ейске. По данным Минобороны РФ, Су-34 загорелся при взлете, после чего рухнул. Пилоты катапультировались. На земле пожар полностью охватил один из подъездов девятиэтажки - в результате два человека погибли и 15 госпитализированы. Возбуждено уголовное дело. Владимир Путин поручил оказать помощь пострадавшим.

- В Москве завершили частичную мобилизацию. Пункты сбора мобилизованных закрыты. При этом военный комиссар столицы отметил, что в комиссариаты продолжают поступать обращения от добровольцев. По таким обращениям будут приниматься персональные решения. Также частичная мобилизация завершилась в Московской области.

- Силуанов счел неактуальным повышение ставки НДФЛ в настоящее время. По его мнению, это подорвало бы доверие граждан к действиям властей.

- Минэкономразвития спрогнозировало ослабление курса рубля до 72 руб/$ к 2025 г.

- Глава РКН предложил запретить пропаганду ЛГБТ без возрастных ограничений. Андрей Липов пояснил, что главный источник подобной информации - "иные ресурсы, а не легально работающие СМИ или интернет-кинотеатры".

- Минск сообщил, что РФ направляет в региональную группировку в Белоруссию до 9 тыс. военных. Для участия в совместной группировке войск прибудут около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин, до 100 орудий и минометов.

- В ходе обмена пленными ДНР отдала 108 человек, Украина - 110. Отмечается, что ДНР в основном передавала Киеву женщин-военнослужащих.

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Военный самолет упал на жилой дом в Ейске
 
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