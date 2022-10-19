Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:43

Мишустин соберет новый координационный совет в начале следующей недели

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Первое заседание специального координационного совета по обеспечению потребностей специальной военной операции под руководством премьер-министра Михаила Мишустина пройдет в начале следующей недели, сообщает пресс-служба правительства.

Совет был создан 19 октября по поручению президента Владимира Путина. В его состав войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Государственного совета, "что позволит обеспечить тесное взаимодействие со всеми регионами страны".

Предполагается, что совет займется обеспечением потребностей СВО, в том числе, в части поставок и ремонта вооружения, военной и спецтехники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики. Как сказал Мишустин, каждое направление будет курировать определенный вице-премьер.

Михаил Мишустин Правительство
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Toyota в ноябре-декабре начнет увольнять сотрудников завода в РФ

Что произошло за день: среда, 19 октября

Росстат сообщил о росте долгов по зарплате в сентябре на 11,5%

Арест братьев Магомедовых

Гособвинение запросило 24 года и 21 год колонии для братьев Магомедовых

Власти Крыма не планируют вводить комендантский час и ограничения на въезд и выезд

В Запорожской области отменят культмассовые мероприятия и усилят меры безопасности

Координационный совет будет обеспечивать поставки военным оборудования и техники

Указ президента о военном положении в четырех новых регионах РФ утвержден сенаторами

Губернатор Кубани заявил, что оснований для введения ограничений в регионе сейчас нет

Губернатор Кубани заявил, что оснований для введения ограничений в регионе сейчас нет
Военная операция на Украине

Сальдо передает власть в Херсонской области военным

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });