Мишустин соберет новый координационный совет в начале следующей недели

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Первое заседание специального координационного совета по обеспечению потребностей специальной военной операции под руководством премьер-министра Михаила Мишустина пройдет в начале следующей недели, сообщает пресс-служба правительства.

Совет был создан 19 октября по поручению президента Владимира Путина. В его состав войдут вице-премьеры, представители силовых ведомств, социально-экономического блока правительства, администрации президента, а также Государственного совета, "что позволит обеспечить тесное взаимодействие со всеми регионами страны".

Предполагается, что совет займется обеспечением потребностей СВО, в том числе, в части поставок и ремонта вооружения, военной и спецтехники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики. Как сказал Мишустин, каждое направление будет курировать определенный вице-премьер.