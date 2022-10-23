Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:36

Свыше 20 тыс. жителей Херсонской области перемещены на левый берег Днепра

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Замгубернатора Херсонской области Кирилл Стемоусов сообщил о размещении более двадцати тысяч человек на левом берегу Днепра.

"Свыше 20 тыс. уже эвакуировано, мы предложили всем людям, кто сегодня нас услышал воспользоваться этой возможностью и уйти на левобережную часть Херсонской области РФ", - сказал он в воскресенье в эфире радио "Комсомольская правда".

В РоссииСальдо передает власть в Херсонской области военнымЧитать подробнее

По его словам, сейчас в регионе "усиливаются, укрепляются линии обороны, на данном этапе все стабильно и без осложнений".

На этой неделе во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это участившимися ударами ВСУ, а также угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС. На левый берег перемещаются также все органы власти.

Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Российские военные нанесли новые удары по системам военного управления Украины

Крушение Су-30 в Иркутске произошло во время приемо-сдаточного полета

Пожар на месте падения Су-30 в Иркутске ликвидировали

Два пилота упавшего в Иркутске самолета погибли

Два пилота упавшего в Иркутске самолета погибли

"Желтый" уровень террористической опасности в районе Крымского моста продлили до 3 ноября

Самолет Су-30 упал на дом в Иркутске

Самолет Су-30 упал на дом в Иркутске

Шойгу обсудил с главой военного ведомства Франции ситуацию на Украине

Военная операция на Украине

Две усиленные линии обороны обустроены на границе в Курской области

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки коронавирусом заболели почти 8,7 тыс. человек

Запорожские власти сообщили о новом обстреле Энергодара украинскими военными

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });