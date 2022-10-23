Свыше 20 тыс. жителей Херсонской области перемещены на левый берег Днепра

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Замгубернатора Херсонской области Кирилл Стемоусов сообщил о размещении более двадцати тысяч человек на левом берегу Днепра.

"Свыше 20 тыс. уже эвакуировано, мы предложили всем людям, кто сегодня нас услышал воспользоваться этой возможностью и уйти на левобережную часть Херсонской области РФ", - сказал он в воскресенье в эфире радио "Комсомольская правда".

По его словам, сейчас в регионе "усиливаются, укрепляются линии обороны, на данном этапе все стабильно и без осложнений".

На этой неделе во вторник врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил о перемещении жителей нескольких муниципалитетов на левый берег Днепра. Он пояснил это участившимися ударами ВСУ, а также угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС. На левый берег перемещаются также все органы власти.