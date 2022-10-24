В Курской области усилен контроль за въездом в приграничные районы

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Власти Курской области приняли комплекс мер по усилению контроля за безопасностью в регионе, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Мы приняли решение по усилению контроля на основных магистралях, в том числе в приграничных районах. В настоящее время усилен контроль на въезд и выезд в город Курчатов, где располагается АЭС. При этом никаких ограничений на въезд и выезд на территории региона не планируется", - сказал он на оперативном совещании в понедельник.

Старовойт также отметил, что с мая в области ведется планомерная работа по созданию трех линий обороны.

"Две линии у нас работают. До 5 числа (ноября - ИФ) у нас будет завершено формирование третьей линии", - добавил губернатор.

В свою очередь председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов сообщил, что в регионе ведется активная работа по расчистке мест укрытий, в том числе подвальных помещений. "Укрытия в Курской области позволяют разместить в них до 1,5 млн человек", - добавил он.

В Курской области действует "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Территория региона с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.

Указом президента РФ на территориях Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя введен режим - средний уровень реагирования.