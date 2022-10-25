Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Голикова и Хуснуллин в координационном совете займутся вопросами медобеспечения и инфраструктуры

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин будут курировать два важных направления в рамках работы Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

"Два вице-премьера будут руководить группами Совета по ключевым направлениям деятельности. Это Марат Хуснуллин, он будет отвечать за создание инфраструктуры (казармы, учебные базы, социальные объекты, транспорт, вопросы логистики), Татьяна Голикова будет курировать вопросы медицинского обеспечения, в том числе оказания нашим защитникам специализированной и высокотехнологичной помощи, реабилитации. Она также будет курировать важнейшую тему - выплат денежного довольствия", - сказал Мишустин на совещании у президента РФ.

В РоссииМантуров и Григоренко станут замами в координационном совете по обеспечению потребностей армииЧитать подробнее

Он добавил, что "есть и другие направления, по которым будет выстроена системная работа, прежде всего это касается поставок топлива, вопросов энергетики, вопросов связи, информатизации, баз данных, аналитического обеспечения, выстраивания обратной связи с мобилизованными".

Глава правительства подчеркнул, что в рамках Координационного совета "сформирована структура, определены основные блоки задач и курирующие их вице-премьеры".

Мишустин напомнил, что в качестве заместителя председателя Совета вопросами финансирования и нормативным регулированием будет заниматься вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, а поставками вооружений, вещевого обеспечения и продовольствия для военнослужащих - вице-премьер Денис Мантуров, который одновременно возглавит рабочую группу Совета.

Татьяна Голикова Марат Хуснуллин Координационный совет
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти РФ выделили дополнительные средства на обмундирование для участников СВО

Власти РФ выделили дополнительные средства на обмундирование для участников СВО

Текст одной из песен рэпера Oxxxymiron признан экстремистским

Текст одной из песен рэпера Oxxxymiron признан экстремистским

Первый полет модернизированного самолета пятого поколения состоялся в Подмосковье

Мособлсуд не стал смягчать приговор американке Бриттни Грайнер

В Думе призвали решить проблему накопления бюджетных средств на счетах АО и госкорпораций

Глава Минпросвещения РФ сообщил о планах введения в школах нового курса истории

Глава Минпросвещения РФ сообщил о планах введения в школах нового курса истории

РФ может разрешить ремонт иностранных самолетов с использованием неоригинальных запчастей

РФ может разрешить ремонт иностранных самолетов с использованием неоригинальных запчастей

Yum! Brands передаст права на российские активы местному партнеру KFC

Yum! Brands передаст права на российские активы местному партнеру KFC

Власти Мелитополя сообщили о мощном взрыве в городе

На таможне отметили улучшение ситуации с приемом контейнеров в портах ДФО

На таможне отметили улучшение ситуации с приемом контейнеров в портах ДФО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });