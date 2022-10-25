Голикова и Хуснуллин в координационном совете займутся вопросами медобеспечения и инфраструктуры

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин будут курировать два важных направления в рамках работы Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, сообщил глава правительства Михаил Мишустин.

"Два вице-премьера будут руководить группами Совета по ключевым направлениям деятельности. Это Марат Хуснуллин, он будет отвечать за создание инфраструктуры (казармы, учебные базы, социальные объекты, транспорт, вопросы логистики), Татьяна Голикова будет курировать вопросы медицинского обеспечения, в том числе оказания нашим защитникам специализированной и высокотехнологичной помощи, реабилитации. Она также будет курировать важнейшую тему - выплат денежного довольствия", - сказал Мишустин на совещании у президента РФ.

Он добавил, что "есть и другие направления, по которым будет выстроена системная работа, прежде всего это касается поставок топлива, вопросов энергетики, вопросов связи, информатизации, баз данных, аналитического обеспечения, выстраивания обратной связи с мобилизованными".

Глава правительства подчеркнул, что в рамках Координационного совета "сформирована структура, определены основные блоки задач и курирующие их вице-премьеры".

Мишустин напомнил, что в качестве заместителя председателя Совета вопросами финансирования и нормативным регулированием будет заниматься вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, а поставками вооружений, вещевого обеспечения и продовольствия для военнослужащих - вице-премьер Денис Мантуров, который одновременно возглавит рабочую группу Совета.