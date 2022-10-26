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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Движение грузовиков по автомобильной части Крымского моста не откроют до декабря

Движение грузовиков по автомобильной части Крымского моста не откроют до декабря
Фото: AP/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Движение грузового транспорта по автомобильной части Крымского моста будет возобновлено не ранее 1 декабря текущего года, сообщил Минтранс РФ.

Сейчас для перемещения через Керченский пролив грузовикам доступно три варианта маршрутов: по альтернативному наземному автодорожному пути, через Керченскую паромную переправу, с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

Как отмечает Минтранс, в связи со значительным временем ожидания для погрузки на паромы на маршруте "Порт Кавказ - порт Керчь" власти определили списки приоритетных грузов, которые в первую очередь принимаются к перевозке паромами.

"Среди таких грузов скоропортящиеся товары, социально-значимые продовольственные и непродовольственные грузы, фармацевтическая продукция. Остальные виды грузов могут доставляться между территорией Крыма и Краснодарского края по альтернативному автодорожному пути, пролегающему от Таганрога (Ростовская обл.) до Джанкоя (Республика Крым), а также через перегрузку на железнодорожный транспорт", - отмечается в пресс-релизе министерства.

Взрыв на Крымском мосту

Как сообщалось, утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. В результате обрушились два пролета автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Движение легковых автомобилей и поездов по мосту возобновилось вечером того же дня. Движение автобусов по мосту возобновилось 17 октября. Водителей грузовиков ранее попросили пользоваться паромной переправой.

Согласно ранее выпущенным постановлениям правительства РФ, восстановлением транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, а также поврежденного железнодорожного полотна займется ООО "Нижнеангарсктрансстрой". Компания будет выбрана единственным исполнителем работ по соответствующим заказам ФКУ "Управление федеральных автодорог Тамань" Росавтодора и ФГУП "Крымская железная дорога". Полное завершение работ планируется к декабрю 2023 г.

Хроника 08 – 26 октября 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Крымский мост Минтранс РФ
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