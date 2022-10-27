В ФМБА пообещали, что вакцина "Конвасэл" будет эффективна для COVID-штамма "цербер"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Разработанная Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) вакцина от COVID-19 будет эффективна и против появляющихся новых разновидностей вируса, препарат запущен в гражданский оборот 28 сентября, заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.

"Вакцина "Конвасэл" обладает универсальными свойствами против всей линейки вируса SARS-CoV-2, от первичного варианта "уханьского", до разных вариантов и комбинаций "омикрона", с некоторыми предыдущими линиями или ответвлениями от "омикрона"", - сказала Скворцова журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

По её словам, эффективность препарата была доказана экспериментально.

"То, что появляются единичные штаммы другие, они, в целом, в корне ситуацию не меняют, и думаем, что эффективность "Ковасэла" будет сохранена, потому что при всех линейках, абсолютно единый подчерк защиты иммунной и клеточной гумарального иммунитета: он стойкий", - заявила глава ФМБА.

Она уточнила, что вакцина "Конвасэл" с 28 сентября запущена в гражданский оборот.

"Пока по тому регламенту, первый этап 18-65 (лет), но, поскольку, мы параллельно проводим клинические исследования в группе 60+, то мы надеемся, что совсем в скорейшем времени показания расширим и на 60+", - сказала Скворцова.

По словам Скворцовой, эффективно защищать от новых штаммов COVID-19 будет также разработанный ФМБА препарат "МИР 19".

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлены случаи заболевания подвариантами "омикрон"-штамма коронавируса BQ.1.1, получившего название "цербер".