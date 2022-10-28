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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

Жителей Запорожской области попросили проигнорировать украинский переход на зимнее время

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Запорожская область в этом году впервые не будет переходить на зимнее время, отказавшись от соответствующей украинской традиции, сообщили в пятницу в администрации региона.

"В Запорожской области остаётся прежнее время. Перевода стрелок часов в 2022 году не будет", - говорится в телеграм-канале администрации.

Глава администрации города Энергодара Александр Волга призвал жителей игнорировать все призывы украинских властей перевести часы на зимнее время.

"Мы живем в Российской Федерации, и наш город живет по московскому времени. Все кривотолки, которые устраивает вам Украина и говорит по поводу изменения часовых поясов и перехода на зимнее время, прошу вас игнорировать", - сказал он в своем видеообращении в телеграм-канале.

По распоряжению кабинета министров Украина в 2022 году перейдет на зимнее время в ночь с 29 на 30 октября, в 4:00 стрелки переведут на час назад. В России переход на зимнее время был отменён в 2014 году.

Референдум о самоопределении прошел на подконтрольной РФ части Запорожской области с 23 по 27 сентября. По результатам голосования регион, административным центром которого стал Мелитополь, вышел из состава Украины и вошел в состав России в качестве субъекта.

Запорожская область
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