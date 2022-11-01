На призыв по мобилизации через Госуслуги поступило более 22 тыс. жалоб

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Более 22 тыс. жалоб на призыв в рамках частичной мобилизации поступило через портал Госулуг, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, такие данные он привел во вторник на совещании по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации.

По его словам, приведенным в сообщении, за последнюю неделю на портал Госуслуг поступило около 2 тыс. обращений по обжалованию призыва по частичной мобилизации, а всего за время работы сервиса их подано более 22 тыс. Уровень отработки жалоб субъектами РФ составляет 96%.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена указом президента 21 сентября. 28 октября на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что "отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется". "Установленное вами задание - 300 000 человек - выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - сказал тогда Шойгу.