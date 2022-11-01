Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:06

На призыв по мобилизации через Госуслуги поступило более 22 тыс. жалоб

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Более 22 тыс. жалоб на призыв в рамках частичной мобилизации поступило через портал Госулуг, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Как сообщили в аппарате вице-премьера, такие данные он привел во вторник на совещании по информированию граждан по вопросам частичной мобилизации.

По его словам, приведенным в сообщении, за последнюю неделю на портал Госуслуг поступило около 2 тыс. обращений по обжалованию призыва по частичной мобилизации, а всего за время работы сервиса их подано более 22 тыс. Уровень отработки жалоб субъектами РФ составляет 96%.

Частичная мобилизация в РФ была объявлена указом президента 21 сентября. 28 октября на встрече с президентов РФ Владимиром Путиным министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что "отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня, оповещение граждан прекращено, дополнительных заданий не планируется". "Установленное вами задание - 300 000 человек - выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", - сказал тогда Шойгу.

Дмитрий Чернышенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Победа" в декабре возобновит рейсы в Стамбул, Аланию и Анталию

"Победа" в декабре возобновит рейсы в Стамбул, Аланию и Анталию

В Кремле заявили, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен

В Кремле заявили, что указ о завершении частичной мобилизации не нужен

На военную службу в рамках осеннего призыва отправятся 120 тыс. россиян

В районы боевых действий на Украине направлены 87 тыс. мобилизованных

Шойгу сообщил, что в ходе мобилизации из резерва призваны 300 тыс. человек

Шойгу сообщил, что в ходе мобилизации из резерва призваны 300 тыс. человек

Все авиакомпании России перешли на отечественные системы бронирования

Все авиакомпании России перешли на отечественные системы бронирования

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за отказ удалить фейки об СВО

Суд оштрафовал Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за отказ удалить фейки об СВО

Маск, купивший "Твиттер", вошел в топ-10 самых упоминаемых в СМИ персон по результатам октября

Добровольцы смогут подать заявление в военкоматы через Госуслуги

Дело Яшина о фейках об армии направлено прокурору для передачи в суд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });