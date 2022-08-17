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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Северный флот начал масштабные учения в Баренцевом море

Зона маневров будет закрыта для гражданской авиации и мореплавания

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Баренцевом море начались плановые учения с участием более чем десятка кораблей и подводных лодок, а также авиации и части противовоздушной обороны Северного флота. Учения продлятся до конца недели, сообщила пресс-служба флота.

Там уточнили, что это учение с группировкой разнородных ударных сил по разрешению кризисных ситуаций в Арктике.

В частности, в маневрах участвует флагман Северного флота - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

"В ходе учения будут отработаны комплексные задачи оборонительного характера, а также сдерживания условного противника в Баренцевом море, отражения нападения на острова и побережье России в Арктике, - сообщила пресс-служба. - Планируется выполнение ряда стрельб морским ракетным артиллерийским и противолодочным оружием по надводным, подводным и воздушным целям в Баренцевом море. Районы выполнения боевых упражнений будут закрыты для гражданского мореплавания и полетов авиации".

Северный флот Баренцево море Петр Великий Арктика
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