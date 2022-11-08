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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:37

В Минздраве заявили, что признаков дефицита иммуноглобулина в России нет

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В России в настоящее время не отмечается признаков нехватки жизненно необходимого препарата для пациентов с иммунодефицитом - иммуноглобулина для внутривенного введения, сообщили в пресс-службе Минздрава.

"Признаков дефицита препаратов на рынке на сегодняшний день нет", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России во вторник.

Отмечается, что, по данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, текущие остатки препаратов в медицинских и аптечных организациях, на складах производителей и дистрибьютеров составляют 355 тыс. упаковок.

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Объем ввода препаратов иммуноглобулина человека, по данным Росздравнадзора, в 2022 году увеличился и составил за 10 месяцев 18,7 тыс. литров и 388 тыс. упаковок, что превышает показатели 2021 года (15,7 тыс. литров).

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что Минздрав и Росздравнадзор проверят доступность препаратов для льготных категорий пациентов.

"Вопросы бесперебойного лекарственного обеспечения находятся на постоянном контроле Минздрава", - добавили в сообщении.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на Общество пациентов с первичным иммунодефицитом и фонд "Подсолнух" сообщила, что пациенты с этим заболеванием в некоторых регионах страны не могут получить иммуноглобулин. Также в материале отмечалось, что некоторые пациенты сталкивались с проблемами при льготном обеспечении иммуноглобулином.

Минздрав РФ
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