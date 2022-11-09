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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Что произошло за день: среда, 9 ноября

Гибель замглавы администрации Херсонской области, маневр для организации обороны в районе Херсона и индексация цен на газ

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Шойгу поддержал предложение организовать оборону в районе Херсона по левому берегу Днепра. Командующий войсками в районе СВО Сергей Суровикин заявил, что необходимо сохранить жизни военнослужащих и боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу бесперспективно. Он также сообщил о завершении разгрома ВСУ на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска и рассказал, что украинские потери в октябре составили 12 тыс. человек.

- Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов погиб в ДТП. В этой аварии пострадали еще два человека.

- ФАС предлагает индексировать цену на газ с 1 декабря на 8,5%. Это коснется как населения, так и промышленных потребителей.

- Путин подписал указ об основах госполитики по укреплению традиционных ценностей. В документе говорится, что действия США и других недружественных стран, транснациональных корпораций и НКО представляют угрозу традиционным ценностям России.

- Потерпевшие по делу о стрельбе в казанской школе заявили гражданские иски на 48 млн руб. Потерпевшими по делу признаны 667 человек, 54 человека проходят как свидетели.

- Глава упраздненного Ростуризма отказалась от поста замминистра экономического развития. Сообщалось, что Зарине Догузовой предлагали эту должность сразу после ликвидации ведомства и передачи его полномочий Минэкономразвития.

- Главред Republic (признано в РФ СМИ-иноагентом и заблокировано) Колезев стал фигурантом уголовного дела и объявлен в розыск в РФ.

- В США закрылись последние избирательные участки на выборах в Конгресс. Республиканцы близки к получению большинства в Палате представителей, исход борьбы за Сенат пока неясен: для определения победителя на принципиально важных выборах сенатора США от штата Джорджия, вероятно, потребуется второй тур.

- Китай представил дальний беспилотник, способный нести 16 ракет и бомб. Новый Wing Loong-3 может долететь до другого континента и атаковать воздушные цели.

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Военная операция на Украине

Шойгу поддержал предложение организовать оборону в районе Херсона по левому берегу Днепра

Шойгу поддержал предложение организовать оборону в районе Херсона по левому берегу Днепра
Военная операция на Украине

Суровикин заявил о завершении разгрома ВСУ на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска

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