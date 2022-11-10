Собянин и Хуснуллин обсудили восстановление жилья и инфраструктуры в новых регионах России

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин и вице-премьер Марат Хуснуллин провели совместное заседание рабочей группы Госсовета России по координации деятельности президиума правительственной комиссии по региональному развитию, сообщила пресс-служба московской мэрии.

На заседании обсуждалось восстановление жилья и инфраструктуры на новых территориях России.

Также чиновники обсудили вопросы оказания дополнительной финансовой поддержки регионам и проведение в регионах мероприятий в сфере гражданской и территориальной обороны в соответствии с поручениями президента.

Собянин возглавляет комиссию Госсовета по государственному и муниципальному управлению. Хуснуллин курирует Южный федеральный округ.