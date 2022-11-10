Суд попросят назначить принудительное лечение обвиняемому в стрельбе в МФЦ

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Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Следствие попросит суд направить на принудительное лечение москвича Сергея Глазова, который обвиняется в стрельбе по людям в московском МФЦ 7 декабря 2021 года, сообщили в столичном управлении СК.

Расследование дела завершено, "дело направлено для утверждения постановления о применении принудительных мер медицинского характера и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу".

В СК напомнили, что стационарная комплексная психолого-психиатрическая судмедэкспертиза признала Глазова невменяемым и нуждающимся в лечении. По мнению экспертов, когда он находился в МФЦ, он "не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими в силу наличия психического расстройства".

В феврале 2022 года о том, что Глазова признали невменяемым, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, после того, как посетила арестованного.

7 декабря отставной подполковник Службы внешней разведки Сергей Глазов в здании МФЦ "Рязанский" начал стрелять из пистолета по посетителям и сотрудникам. Погибли два человека, еще четверо были ранены, в том числе ребенок. Его задержали и арестовали. Посетившие Глазова вскоре после ареста правозащитники из ОНК Москвы сообщили, что он был возмущен требованием надеть маску в МФЦ.

Фигуранту дела вменяют статьи об убийстве людей, совершенном общеопасным способом, убийстве лиц за их служебную деятельность, покушении на убийство, незаконном обороте оружия и взрывчатки, а также незаконном изготовлении оружия.