Зампред ЦБ прокомментировал уголовные и комплаенс-риски вложения в акции Meta

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос о рисках уголовного преследования за вложения в акции Meta Platforms Inc., которая в России признана экстремистской организацией и запрещена судом, находится за пределами компетенции ЦБ как регулятора финансового рынка, сказал журналистам первый зампред Банка России Владимир Чистюхин.

Акции Meta торговались на "СПБ бирже" и были популярным инструментом среди розничных инвесторов. С октября биржа начала сворачивать операции с акциями Meta, а с понедельника они будут недоступны для заключения договоров участниками торгов во всех режимах.

Биржа поступила верно, хотя на данный момент инвестиции в акции запрещенной организации не являются уголовным преступлением, так как "комплаенс-риск возникает сразу же (после подобных судебных решений в адрес эмитента ценных бумаг - ИФ)", сказал Чистюхин.

"Мне представляется, что уголовные риски могут грозить после того, когда легальный статус держателей бумаг будет уточнен. Нам сперва надо решить шаг номер один - будем ли мы считать акции Meta именно экстремистскими вложениями, - ответил он на вопрос о рисках владения акциями компании. - Если это будет так, то да, наверное, будут какие-то ограничения".

"Это не только и не столько вопрос Центрального банка", - ответил Чистюхин вопрос о сроках принятия соответствующих решений.