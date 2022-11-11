Мантуров допустил точечные корректировки НДПИ на железную руду

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг не обсуждает с ведомствами корректировку параметров НДПИ на железную руду в целом по отрасли, однако точечные решения возможны, заявил журналистам вице-премьер и министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

"По крайней мере, на сегодняшний день таких обсуждений нет. Речь шла про жидкую сталь, формула которой (формула акциза - ИФ) нуждалась в корректировке. Но общего решения по снижению в ближайшее время на повестке не стоит", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности изменения ставки НДПИ на желруду со следующего года.

В середине октября замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил журналистам, что ведомство обсуждает корректировку параметров НДПИ на железную руду и оценивает для этого финансовые результаты предприятий отрасли.

"Сейчас обсуждается. Есть несколько предприятий, у которых резко упала загрузка, выросли расходы. Сейчас мы финансовые показатели этих предприятий изучаем: будем смотреть, если с экономикой все плохо, то будем искать решения", - говорил он, отвечая на вопрос о возможной корректировке параметров НДПИ на руду.

В конце лета Мантуров сообщал "Интерфаксу", что ведомство совместно с Минфином прорабатывает изменение формулы НДПИ на железорудное сырье и коксующийся уголь. Его заместитель Виктор Евтухов пояснял, что речь идет об изменении формулы расчета налога с учетом текущей рыночной конъюнктуры.

Согласно подготовленному министерством проекту стратегии развития металлургической промышленности РФ до 2030 года, Минпромторг предлагал распространить льготный механизм расчета НДПИ на железную руду, который сейчас действует для новых проектов, на всю добычу, а также отменить повышенный НДПИ на коксующийся уголь. Так, министерство предлагало установить налоговую нагрузку по НДПИ на железную руду в размере, предусмотренном сейчас только для добычи на участках недр со степенью выработанности запасов на 1 января 2021 года менее 1%, которые являются частью новых инвестиционных проектов и по которым заключены СЗПК ($0,18 за тонну), говорили "Интерфаксу" источники в отрасли.

Повышенный НДПИ для металлургов вступил в силу с 1 января 2022 года: ставка для железной руды установлена в размере 4,8% от котировки на сырье в Китае (азиатский рынок Iron Ore Fines). Никаких изменений расчета налога в утвержденных в четверг Госдумой в третьем чтении поправках в Налоговый кодекс не вносилось.