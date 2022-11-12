Власти Херсонской области перенесли административный центр региона в Геническ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Административным центром Херсонской области стал город Геническ, сюда переехали органы власти региона, сообщил журналистам представитель администрации региона Александр Фомин.

"Геническ - это столица де-факто. Абсолютное большинство органов власти сейчас находятся в Геническе. И только некоторые вспомогательные структуры располагаются в Скадовске", - сказал Фомин, добавив, что официального документа о переносе столицы региона в Геническ руководством области не подписывалось.

Геническ находится на берегу Утлюкского лимана в Азовском море примерно в 40 км от крымского пограничного пункта пропуска "Джанкой", является административным центром Генического района Херсонской области. Город перешел под контроль российских войск в первые дни специальной военной операции в феврале 2022 года.

18 октября власти Херсонской области объявили о массовом перемещении жителей населенных пунктов, в том числе Херсона, на левый берег Днепра. Затем зона эвакуации была расширена еще на 15 км, в нее вошли семь муниципалитетов на левом берегу.

С правобережья Херсонской области эвакуированы все министерства и ведомства, власти вывезли памятники и исторические ценности из музеев. По данным командующего Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения СВО Сергея Суровикина, всего с правого берега Днепра, включая Херсон, были эвакуированы более 115 тыс. человек.