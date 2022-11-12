Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

Власти Херсонской области перенесли административный центр региона в Геническ

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Административным центром Херсонской области стал город Геническ, сюда переехали органы власти региона, сообщил журналистам представитель администрации региона Александр Фомин.

В РоссииМинобороны РФ заявило о выводе на левый берег Днепра более 30 тысяч военных и всей техникиЧитать подробнее

"Геническ - это столица де-факто. Абсолютное большинство органов власти сейчас находятся в Геническе. И только некоторые вспомогательные структуры располагаются в Скадовске", - сказал Фомин, добавив, что официального документа о переносе столицы региона в Геническ руководством области не подписывалось.

Геническ находится на берегу Утлюкского лимана в Азовском море примерно в 40 км от крымского пограничного пункта пропуска "Джанкой", является административным центром Генического района Херсонской области. Город перешел под контроль российских войск в первые дни специальной военной операции в феврале 2022 года.

18 октября власти Херсонской области объявили о массовом перемещении жителей населенных пунктов, в том числе Херсона, на левый берег Днепра. Затем зона эвакуации была расширена еще на 15 км, в нее вошли семь муниципалитетов на левом берегу.

С правобережья Херсонской области эвакуированы все министерства и ведомства, власти вывезли памятники и исторические ценности из музеев. По данным командующего Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения СВО Сергея Суровикина, всего с правого берега Днепра, включая Херсон, были эвакуированы более 115 тыс. человек.

Херсонская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минздрав РФ поручил регионам запасти лекарства минимум на четыре месяца

Минздрав РФ поручил регионам запасти лекарства минимум на четыре месяца

Что произошло за день: пятница, 11 ноября

РФ вводит запрет на въезд для 200 граждан США

Минэкономразвития допустило обращение в ВТО в связи с признанием экономики РФ нерыночной

Источники назвали вероятных покупателей российской "дочки" Intesa Sanpaolo

Минздрав рассмотрит вопрос о запрете абортов с 15 до 18 лет без согласия родителей беременной

Американский научный центр имени Вудро Вильсона признан нежелательным в РФ

Мосбиржа начнет расчет индекса российских бондов, номинированных в юанях

Мосбиржа начнет расчет индекса российских бондов, номинированных в юанях

Метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки включат в нормы ГТО

Метание снаряда и стрельбу из пневматической винтовки включат в нормы ГТО
Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили о завершении переброски войск на левый берег Днепра

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });