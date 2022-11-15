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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов и экстремистов

Сооснователя "Диссернета" Заякина внесли в перечень террористов и экстремистов
Сооснователь сообщества "Диссернет" Андрей Заякин
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Росфинмониторинг внес сотрудника издания "Новая газета" и сооснователя сообщества "Диссернет" Андрея Заякина, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности, в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму.

Соответствующая запись появилась в списке Росфинмониторинга во вторник.

Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают обслуживание.

В конце августа сообщалось, что Басманный суд по ходатайству следствия избрал Заякину меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Согласно решению суда, на Заякина наложен ряд ограничений - в частности, на использование средств связи и интернета. Кроме того, ему запрещено выходить из жилого помещения, где он будет находиться, без письменного разрешения следователя с 20:00 до 8:00 и общаться без письменного разрешения следователя с кем-либо, кроме близких родственников, круг которых определен законом.

Заякину предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ), уточнили в суде.

Позднее МВД РФ объявило Заякина в розыск.

По данным "Новой газеты", Заякин был задержан 28 августа, следствие вменяет ему перечисление денежных в сумме 1 тыс. руб. ликвидированной в настоящее время некоммерческой организации Алексея Навального "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК; признана в РФ экстремистской и запрещена - ИФ).

Диссернет Андрей Заякин Росфинмониторинг
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