Суд в Москве заочно арестовал сооснователя "Диссернета" Заякина

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал сооснователя сообщества "Диссернет" Андрея Заякина (признан в РФ физлицом-иноагентом), обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Заякина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ", - сообщили в пресс-службе в среду.

Заякину, как сообщалось, предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Он объявлен в международный розыск, уточнили в суде.

По данным "Новой газеты", Заякин был задержан 28 августа, следствие вменило ему перечисление денежных в сумме 1 тыс. руб. ликвидированной в настоящее время некоммерческой организации Алексея Навального "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК; признана в РФ экстремистской и запрещена).

После задержания Заякину была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В октябре появилась информация о розыске фигуранта.

В ноябре Росфинмониторинг внес Заякина в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму.