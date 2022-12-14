Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Суд в Москве заочно арестовал сооснователя "Диссернета" Заякина

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал сооснователя сообщества "Диссернет" Андрея Заякина (признан в РФ физлицом-иноагентом), обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"В отношении Заякина судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ", - сообщили в пресс-службе в среду.

Заякину, как сообщалось, предъявлено обвинение в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Он объявлен в международный розыск, уточнили в суде.

По данным "Новой газеты", Заякин был задержан 28 августа, следствие вменило ему перечисление денежных в сумме 1 тыс. руб. ликвидированной в настоящее время некоммерческой организации Алексея Навального "Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК; признана в РФ экстремистской и запрещена).

После задержания Заякину была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В октябре появилась информация о розыске фигуранта.

В ноябре Росфинмониторинг внес Заякина в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму.

Андрей Заякин Диссернет Басманный суд Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Банк "Траст" закрыл сделку по продаже девелопера "Интеко"

В деле совладельца "Рив Гош" Мейера появился новый эпизод мошенничества

Власти РФ не намерены ограничивать импорт семян в ущерб урожаю

Власти РФ не намерены ограничивать импорт семян в ущерб урожаю

Песков призвал не гадать "на кофейной гуще" по дате послания Федеральному собранию

Госсовет Крыма одобрил бесплатное выделение земли крымчанам - участникам СВО

Госсовет Крыма одобрил бесплатное выделение земли крымчанам - участникам СВО

Режим "черного неба" ввели в Томске на три дня

Режим "черного неба" ввели в Томске на три дня

Порядка 70 млн россиян сдали свои биометрические данные

Порядка 70 млн россиян сдали свои биометрические данные

Holcim уйдет из России вместе с брендом, активы будут переданы менеджменту

"Татнефть" попросила у ФАС одобрения на приобретение шинного бизнеса Nokian Tyres в РФ

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 14 декабря повысили на 12%

Экспортную пошлину на пшеницу из РФ с 14 декабря повысили на 12%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });