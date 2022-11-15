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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

НАУФОР попросила изменить для финсектора предложенные критерии значимости объектов КИИ

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) попросила Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) и департамент информационной безопасности Банка России пересмотреть предлагаемые критерии значимости объектов критической информационной инфраструктуры.

Ассоциация направила замечания к проекту постановления правительства о корректировке перечня показателей критериев значимости объектов критической информационной инфраструктуры, сообщает сайт НАУФОР.

В результате предлагаемой в проекте корректировки большое число участников финансового рынка будет отнесено к субъектам критической инфраструктуры, потому что в суммах налоговых отчислений, учитываемых в процессе категорирования, минимальное значение, например, для Москвы составит 12,2 млн рублей, для Петербурга - 3,4 млн рублей.

Сейчас в рамках действующих требований участники финансового рынка такими объектами юридически и фактически не обладают, и соответственно, дополнительные требования к ним не предъявляются.

Если будут введены предлагаемые изменения, то стоимость необходимых организационно-технических мер защиты может превысить возможный ущерб и экономическую эффективность участника финансового рынка.

НАУФОР обращает внимание, что организациям финансового сектора в соответствии с указом президента №250, приходится в ускоренном порядке переходить на отечественные средства защиты информации, искать аналоги зарубежных программ и оборудования для реализации программ импортозамещения. В ассоциации считают, что введение дополнительных требований для большого числа участников финансового сектора может оказать существенное негативное влияние на весь финансовый сектор, поставить под угрозу сроки реализации указа.

В связи с этим НАУФОР просит инициировать пересмотр предлагаемых пороговых критериев или полностью отменить соответствующие положения подготовленного документа.

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