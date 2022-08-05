Песков объяснил отказ комментировать возможность обмена Бута на осужденных американцев

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Кремль не комментирует возможность обмена находящихся в американских тюрьмах россиян, в том числе Виктора Бута, на осужденных в России граждан США, так как это может сорвать весь процесс, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у него поинтересовались возможностью обмена Бута на американских заключенных.

"Если мы с вами будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные, с темой обменов, то эти обмены никогда не состоятся", - отреагировал Песков.

По словам представителя Кремля, "такую ошибку уже совершили американцы". "Они вдруг решили мегафонным способом решать такие проблемы. Они так не решаются, и поэтому никаких комментариев мы давать не будем", - продолжил Песков.

Он также напомнил о словах главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что чуть больше года назад в Женеве президенты двух стран эту тему затрагивали. "Там были согласованы определенные механизмы для диалога на этот счет. Эти механизмы есть, но их работа будет поставлена под сомнение, если продолжится это публичное обсуждение", - сказал Песков в связи с этим.

Ранее в пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что США готовы обсуждать с Россией вопрос обмена Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

"В том, что касается Бриттни Грайнер и Пола Уилана... Как вы знаете, мы сформулировали серьёзное предложение, по которому Россия работала с нами. Глава МИД РФ Лавров публично заявил сегодня утром, что Москва готова обсуждать вопрос через созданные нами каналы. И мы, со своей стороны, готовы проводить такие обсуждения", - сказал Блинкен во время выступления на встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в столице Камбоджи.

Готовность обсуждать вопрос обмена заключенными ранее в пятницу также выразил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы готовы эту тему обсуждать, но в рамках того канала, который был согласован президентами Путиным и Байденом", - заявил Лавров.

CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщал 27 июля, что президент США Джо Байден одобрил идею сотрудников его администрации о том, чтобы попытаться обменять отбывающего тюремное заключение в США Виктора Бута на осужденных в РФ Грайнер и Уилана.

Также на прошлой неделе госсекретарь США Блинкен объявил, что США представили Москве "существенное предложение" об освобождении Грайнер и Уилана, однако не сообщил подробностей. 29 июля он также обсудил судьбу осужденных с главой МИД РФ Лавровым по телефону.